في اليوم الخامس للاحتجاجات.. الشرطة العراقية تقتل 13 متظاهرا وتصيب قرابة الألف

أفادت مصادر طبية وأمنية في العراق، بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين بعدما فتحت الشرطة العراقية النار على محتجين في كربلاء؛ حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.



وقد دخلت المظاهرات الشعبية في العراق، اليوم، الثلاثاء، يومها الخامس على التوالي، في وقت لا يزال المحتجون يرفعون مطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد.



وقد تصاعدت حدة الاحتجاجات في المدن العراقية أمس، الاثنين، حيث قتل 6 متظاهرين في العاصمة بغداد، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين في رابع أيام الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بإسقاط الحكومة.



ويقول مسئولون عراقيون إن القتلى سقطوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.



وقد أعلنت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد من الساعة 12 ليلا إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد فرض محافظة كربلاء حظرا للتجول بدءا من الساعة السادسة من مساء الاثنين إلى صباح الثلاثاء، حتى إشعار آخر.