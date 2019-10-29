تبرئة بودرة تلك جونسون من احتوائها على مواد سامة في هذا البلد

قالت هيئة العلوم الصحية (HSA)، الثلاثاء، إنه لم يتم اكتشاف وجود أي آثار لمادة الأسبتوس في مساحيق جونسون آند جونسون لبودرة التلك التي تباع في سنغافورة.



وكانت قد قالت شركة المنتجات الصحية العملاقة في وقت سابق الأسبوع الماضي إنها ستسحب 33000 زجاجة لبودرة التلك الخاص بالأطفال في الولايات المتحدة، بعد عثور إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على زجاجة في المجموعة تحتوي على آثار لمادة الأسبستوس السامة، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز.



واقتصر سحب المادة من الأسواق لشحنة واحدة، تم إنتاجها وشحنها في الولايات المتحدة في عام 2018، وتعد هذه المرة الأولى التي تسحب فيها الشركة مسحوق الأطفال لتلوث محتمل بالأسبستوس، وهي المرة الأولى ايضا التي يعلن فيها المنظمون الأمريكيون عن العثور على الأسبستوس في المنتج.



قالت هيئة العلوم الصحية بسنغافورة إن هذه الشحنة التي قد تكون بها موا سامة لم يتم بيعها إلا في الولايات المتحدة، واستخدام الأسبستوس في منتجات مستحضرات التجميل مثل بودرة الأطفال وغيرهامن المنتجات محظور في سنغافورة بموجب تنظيم منتجات مستحضرات التجميل حيث يسبب أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة.