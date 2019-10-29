ضبط 261 قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الامنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.



أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على مدار أسبوعين عن ضبط 261 قضية (إبتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- تزوير- إنتحال صفة- نصب إلكترونى- ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى 237 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، و238 متهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.