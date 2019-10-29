تركي آل الشيخ: أسرة الخطيب خط أحمر .. ووصلني عتاب المحب من زوجته وبناته

تحدث المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ورئيس نادي ألميريا ، عن تفاصيل لقاء مندوبه عبد الرحمن حمود برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب للاطمئنان على صحته عقب إطلاق مبادرة الصلح في تصريحات تلفزيونية مساء أمس " الاثنين ".



وعبر آل الشيخ من خلال حسابه الرسمي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، عن استيائه الشديد للتطاول على اسرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية وجاءت كالتالي :-.



"الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته.. ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي ...".



وأضاف: "أنا وبيبو رجالة ونستحمل ... أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة ... عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق ... 🇪🇬❤🇸🇦 وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى ... آمين ".



وعبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن شكره وامتنانه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا .



وقال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.