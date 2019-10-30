وليد جنبلاط: هناك حراك شعبي يريد إسقاط الطبقة السياسية وليس النظام

قال وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، إن الرئيس اللبناني ميشيل عون له الحق في الموافقة أو رفض استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.





وأضاف "جنبلاط"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، أن استقالة الحريري أتت بناء على ضغط من الشارع اللبناني بعد أن حاول الحريري أن يصل إلى تسوية للأزمة اللبنانية من خلال تشكيل حكومة جديدة تكون فيها بعض الرموز النافرة خارج الحكومة ولكنه فشل في ذلك على مدار 14 يوم، ففضل تقديم استقالته.





وأوضح أن الورقة الإصلاحية التي طرحها سعد الحريري كانت ليست كافية ووصل إلى نفق مسدود، وهناك حراك شعبي الآن يسعون إلى إسقاط الطبقة السياسية بالكامل، وهذا لن يتم إلا بانتخابات جديدة، موضحًا أن الوضع في لبنان حاليا معقد وهناك مخاوف شديدة من حزب الله اللبناني.



