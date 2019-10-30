Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وليد جنبلاط: هناك حراك شعبي يريد إسقاط الطبقة السياسية وليس النظام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:07 ص
وليد جنبلاط، زعيم
وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، إن الرئيس اللبناني ميشيل عون له الحق في الموافقة أو رفض استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأضاف "جنبلاط"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، أن استقالة الحريري أتت بناء على ضغط من الشارع اللبناني بعد أن حاول الحريري أن يصل إلى تسوية للأزمة اللبنانية من خلال تشكيل حكومة جديدة تكون فيها بعض الرموز النافرة خارج الحكومة ولكنه فشل في ذلك على مدار 14 يوم، ففضل تقديم استقالته.

وأوضح أن الورقة الإصلاحية التي طرحها سعد الحريري كانت ليست كافية ووصل إلى نفق مسدود، وهناك حراك شعبي الآن يسعون إلى إسقاط الطبقة السياسية بالكامل، وهذا لن يتم إلا بانتخابات جديدة، موضحًا أن الوضع في لبنان حاليا معقد وهناك مخاوف شديدة من حزب الله اللبناني.

وتابع: "علينا في المرحلة الحالية التحلي بالوعي وألا نغامر بأي شيء، الوضع الاقتصادي في لبنان سيء جدا، لذلك أدعو إلى تشكيل حكومة جديدة من الإخصائيين في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي، حيث إن لبنان تملك كفاءات كبيرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان ينتفض.. احتجاجات ضخمة على تردي الوضع الاقتصادي تطالب بإقالة الحكومة.. اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.. ومهلة 72 ساعة من الحريري لحل الأزمة

وليد جنبلاط: إسقاط النظام من خلال الانتخابات.. والرئيس عون صامت

السنيورة: الحريري يسعى إلى توافق حول حكومة جديدة قبل استقالة الحالية

وليد جنبلاط يحذف تغريدة طالب فيها بـ استقالة الحريري

تعليق زعيم القوات اللبنانية على استقالة الحريري

ترشيحاتنا

سكاي نيوز تكشف الأطراف المشاركة في اجتماع واشنطن حول سد النهضة

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

ليلة في برج إيفل.. محمد عواد مع زوجته في باريس.. شاهد

أحمد فتحي يكشف حقيقة انتقاله للزمالك عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي

صاحب سوابق .. رئيس جامعة سوهاج يوقف أستاذا عن العمل بعد التحرش بطالبة.. تفاصيل

Advertisements

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

توقف عن تناولها فورًا.. 3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

أمسك بمقبض القطار واختفى تحته .. النائب العام: حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة

بعد 11 سنة زواجا .. قصة عمرو سعد وطليقته .. من جنون العشق إلى شبهات الخيانة

فيديو جراف| حقيقة استبدال راجح بشخص آخر في قضية محمود البنا

العربية: واشنطن تدعو مصر والسودان وأثيوبيا لحضور اجتماع حول سد النهضة

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

أحدث صور لها.. الإنتاج الحربي تطرح سيارات كهربائية قريباً في الأسواق

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة