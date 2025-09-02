رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد حادث جاسكو

شارك المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، في تشييع جنازة محمد سعيد موسى شهيد العمل بحادثة شركة جاسكو، وقدم واجب العزاء لوالد الشهيد وأسرته، مؤكدًا وقوف النقابة إلى جانبهم وتقديم كل الدعم المعنوي والمادي في هذا المصاب الجلل.

ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، الأحد، في حادث داخل "مجمع بلوف" خط الغاز بمنطقة “أبو سلطان” في محافظة الإسماعيلية، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقالت وزارة البترول في بيان رسمي عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، إن “الحادث وقع في تمام الساعة 6:40 مساء، في أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا للصيانة”، مشددة على أن “القطاع الذي شهد الحادث كان مفرغا تماما من الغاز قبل بدء الأعمال".

وخلال تقديم العزاء، شدد رئيس النقابة على أن النقابة العامة تعتبر أبناءها من العاملين في قطاع البترول أسرة واحدة مترابطة، وأن فقدان أي عامل يُعد خسارة تمس كل فرد في القطاع.

وأضاف أن النقابة ستظل دائمًا سندًا قويًا لأسر الشهداء والمصابين، وستعمل على تلبية كل احتياجاتهم، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن العامل البترولي هو الثروة الحقيقية للقطاع وركيزته الأساسية.

وأكد صابر، أن النقابة تتابع بشكل دائم حالة المصابين حتى يتماثلوا للشفاء التام، وأن هذا الحادث الأليم عزز من قوة التلاحم بين العمال وقياداتهم، وعمّق من مسؤولية النقابة تجاه أبنائها.

كما أشار إلى أن وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي وقفت منذ اللحظة الأولى إلى جانب العاملين وأسرهم، وأن حضور الوزير وقيادات الوزارة والشركة القابضة للغازات إلى موقع الحادث والمستشفيات كان خير برهان على التقدير الكبير الذي يحظى به أبناء القطاع وتضحياتهم.

ورافق رئيس النقابة خلال الجنازة وتقديم واجب العزاء كل من: سعيد زكريا نائب رئيس النقابة، حسام فاروق نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة، رابح عسل عضو المجلس التنفيذي للنقابة ورئيس نقابة جاسكو، المهندس أحمد عبدالرحمن مساعد رئيس شركة جاسكو لعمليات الشبكات، المستشار هاني السعيد مساعد رئيس شركة جاسكو للشئون القانونية، منتصر الجوهري عضو اللجنة النقابية بشركة جاسكو منطقة الإسكندرية، نادر نوفل نائب رئيس اللجنة النقابية بجاسكو، رامي الشرقاوي آمين صندوق نقابة، شركة جاسكو منطقة السويس المهندس هيثم عثمان عضو اللجنة النقابية عن المركز الرئيسي، سامح مسعد عضو اللجنة النقابية الأسبق عن مناطق السويس، وجموع العاملين بجاسكو منطقة السويس، عادل عثمان رئيس نقابة التعاون للبترول بالقناة سابقا، عبد الجليل أبو بكر رئيس نقابة السويس للبترول، عوض أبو الحسن عضو مجلس إدارة السويس للبترول، طارق الشرقاوي نائب رئيس نقابة السويس للبترول، محمد جمال مرعي نائب رئيس نقابة السويس للبترول، أحمد عاشور نائب رئيس نقابة بتروبل، محمد مرسي نائب رئيس نقابة الوسطاني للبترول، محمد عامر عضو أمانة الخدمات بالنقابة، وأسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي للنقابة.