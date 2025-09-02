قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك
جدول مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر
بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات
أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول
عبدالله السعيد وأحمد حجازي يرفضان الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا حدث؟
رئيس اتحاد الجوجيتسو: العاصمة الإدارية ستحتضن إحدى أهم بطولات اللعبة
ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي
فريق تجديف أسوان يتأهل لدور الـ 16 في البطولة العربية لتنس الطاولة
نعاني ندرة المياه.. أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي بغزو الصحراء أنقذتنا من الأزمة
لماذا يحذر الأطباء من تسخين الأرز المتبقي في الثلاجة؟
بعد الإيحاءات في حفلها بالساحل الشمالي.. حقيقة إحالة روبي للتحقيق
الإصابات تضرب مانشستر سيتي مبكرًا في الموسم الجديد من البريميرليج
أخبار البلد

رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد حادث جاسكو

جانب من عزاء محمد سعيد موسى شهيد العمل بحادثة جاسكو
الديب أبوعلي

شارك المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، في تشييع جنازة محمد سعيد موسى شهيد العمل بحادثة شركة جاسكو، وقدم واجب العزاء لوالد الشهيد وأسرته، مؤكدًا وقوف النقابة إلى جانبهم وتقديم كل الدعم المعنوي والمادي في هذا المصاب الجلل.

ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، الأحد، في حادث داخل "مجمع بلوف" خط الغاز بمنطقة “أبو سلطان” في محافظة الإسماعيلية، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقالت وزارة البترول في بيان رسمي عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، إن “الحادث وقع في تمام الساعة 6:40 مساء، في أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا للصيانة”، مشددة على أن “القطاع الذي شهد الحادث كان مفرغا تماما من الغاز قبل بدء الأعمال".

وخلال تقديم العزاء، شدد رئيس النقابة على أن النقابة العامة تعتبر أبناءها من العاملين في قطاع البترول أسرة واحدة مترابطة، وأن فقدان أي عامل يُعد خسارة تمس كل فرد في القطاع.

وأضاف أن النقابة ستظل دائمًا سندًا قويًا لأسر الشهداء والمصابين، وستعمل على تلبية كل احتياجاتهم، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن العامل البترولي هو الثروة الحقيقية للقطاع وركيزته الأساسية.

وأكد صابر، أن النقابة تتابع بشكل دائم حالة المصابين حتى يتماثلوا للشفاء التام، وأن هذا الحادث الأليم عزز من قوة التلاحم بين العمال وقياداتهم، وعمّق من مسؤولية النقابة تجاه أبنائها.

كما أشار إلى أن وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي وقفت منذ اللحظة الأولى إلى جانب العاملين وأسرهم، وأن حضور الوزير وقيادات الوزارة والشركة القابضة للغازات إلى موقع الحادث والمستشفيات كان خير برهان على التقدير الكبير الذي يحظى به أبناء القطاع وتضحياتهم.

ورافق رئيس النقابة خلال الجنازة وتقديم واجب العزاء كل من: سعيد زكريا نائب رئيس النقابة، حسام فاروق نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة، رابح عسل عضو المجلس التنفيذي للنقابة ورئيس نقابة جاسكو، المهندس أحمد عبدالرحمن مساعد رئيس شركة جاسكو لعمليات الشبكات، المستشار هاني السعيد مساعد رئيس شركة جاسكو للشئون القانونية، منتصر الجوهري عضو اللجنة النقابية بشركة جاسكو منطقة الإسكندرية، نادر نوفل نائب رئيس اللجنة النقابية بجاسكو، رامي الشرقاوي آمين صندوق نقابة، شركة جاسكو منطقة السويس المهندس هيثم عثمان عضو اللجنة النقابية عن المركز الرئيسي، سامح مسعد عضو اللجنة النقابية الأسبق عن مناطق السويس، وجموع العاملين بجاسكو منطقة السويس، عادل عثمان رئيس نقابة التعاون للبترول بالقناة سابقا، عبد الجليل أبو بكر رئيس نقابة السويس للبترول، عوض أبو الحسن عضو مجلس إدارة السويس للبترول، طارق الشرقاوي نائب رئيس نقابة السويس للبترول، محمد جمال مرعي نائب رئيس نقابة السويس للبترول، أحمد عاشور نائب رئيس نقابة بتروبل، محمد مرسي نائب رئيس نقابة الوسطاني للبترول، محمد عامر عضو أمانة الخدمات بالنقابة، وأسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي للنقابة.

شركة جاسكو حادثة شركة جاسكو النقابة العامة للعاملين بالبترول مجمع بلوف محافظة الإسماعيلية وزارة البترول

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

سفير مصر في فاليتا خالد أنيس

سفير مصر في فاليتا يعرب عن التقدير لمالطا على اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد حادث جاسكو

جامعة كفرالشيخ تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في ريادة الأعمال بالملتقى القمي للابتكار المستدام

جامعة كفرالشيخ تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في ريادة الأعمال بالملتقى القمي للابتكار المستدام

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

