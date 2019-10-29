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رياضة

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:40 م
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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أحمد هاني - عمر سلامة
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته على "فيسبوك"، تنازلا منه إلى جماهير الأهلي بعد الصلح بين الطرفين الأيام الماضية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته: "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظاميا أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذلك🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤".

وكان تركي آل الشيخ قد كتب من قبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :" الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته ... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي ".

وأكد محمود الخطيب أنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.
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