حكم الجمع بين صيام قضاء رمضان وكفارة اليمين في بنية واحدة.. الإفتاء تجيب

حكم الجمع بين صيام قضاء رمضان وكفارة اليمين في بنية واحدة؟، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز الجمع بين نية صيام قضاء أيام من رمضان وكفارة اليمين، لأن النيات الواجبات لا تتداخل.





الجمع بين نيتين في الصيام، نية القضاء، ونية صيام الستة من شوال

أكدت دار الافتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، نية القضاء، ونية صيام الستة من شوال المعروفة بـ«الستة البيض».





وردت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال: «هل يجوز أن أصوم أيام القضاء بنيتين: نية القضاء ونية صيام الستة من شوال؟» قائلة: "نعم يجوز ذلك شرعًا، إلا أن الأكمل والأفضل صوم القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو العكس".





وقالت دار الافتاء المصرية، إن نية صيام الستة الأيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.





حكم الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن الحالي

ونوهت دار الإفتاء، بأنه لا يجوز الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن صيام رمضان الحاضر.





وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يمكن الصيام بنيتين، واحدة لقضاء يوم من رمضان الماضي وأخرى بنية صيام هذا الشهر المبارك؟، أنه لا يجوزلأن صيام شهر رمضان من الواجب المضيق الذي لا يقبل غيره معه في وقته فلا يجوز صيام قضاء ما فاته من رمضان الماضي أثناء صيام رمضان الحالي .





هل يجوز صيام يوم عرفة بنيتين؛ نية صيام يوم عرفة ونية قضاء ما عليَّ من صيام رمضان؟

وأجازت الإفتاء، الجمع بين نية القضاء ونية صيام يوم عرفة عند علماء الشافعية، وإن كان إفراد كل منهما بصيام أكمل في الثواب؛ مستدلة بما قاله الإمام الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 209): [وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ].





حكم صيام يومي الاثنين والخميس بنيتين

صيام يومي الاثنين والخميس بنيتين جائز بإجماع العلماء ولكن يشترط أن يكون نية القضاء مقدمة على نية النافلة، وصيام يومي الاثنين والخميس أوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع حيث قال يوم الاثنين يوم مولدي وأما يوم الخميس ترفع فيه الأعمال الى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.





وألمح الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه يستحب صيام يومي الإثنين والخميس بنية واحدة أو نيتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على صيام هذين اليومين ، كما يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.





وأجاب فخر، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".





فضل صيام يومي الاثنين والخميس

وذكر الشيخ رمضان عبد المُعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.





وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».





وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سُئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.





حكم صيام الاثنين والخميس بدون نية

أفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأنه عند صيام الفريضة فذهب العلماء إلى تبييت النية من الليل.





وأوضح «عثمان» خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أنوي صيام الإثنين والخميس منذ الليل، وأحيانًا أنسى أن أبيت الصيام من الليل، فهل صيامي صحيح؟» ، أن النية لصيام النافلة يصح من الليل وهذا أفضل .



