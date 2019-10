رسالة مؤثرة من ابنة محمود الخطيب في عيد ميلاده الـ 65

وجهت نور محمود الخطيب رئيس مجلس النادى الأهلى رسالة مؤثرة لوالدها فى عيد ميلاده الـ 65 والذى يحل غدا الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر أكتوبر.



وهنأت نور الخطيب والدها بعبارات تحمل الحب والتقدير والإيثار والمودة التى تبرهن على أخلاق بيبو لاعبا ورئيسا، ووالدا أيضا.



وقالت ابنة الخطيب عبر حسابها على فيسبوك :" ياريت أقدر أوقف الدنيا كلها حواليك، ياريت اعرف أبعدك عن اللي متستاهلش تشوفه في حياتك..ياريت اعرف احبك وأحميك علي قد ما تستاهل..ياريت الناس تقدر تشوفك بعيني ياريت يعرفوا ان نجاحك ونجوميتك واسطورتك اللي بيتكلموا عليها ميجوش حاجة من قيمتك الحقيقية".



وتابعت كريمة بيبو :"طول الوقت بحاول ألاقي اشباهك بين الناس اعرفهم وأصاحبهم وأقرب منهم بس اكتشفت انك في الزمن ده انت وبس السند و الصاحب و الونس و الحب و الأخلاق و العشرة و كل حاجة منورة في حياتي".



وأضافت كريمة رئيس الأهلى :"سميتني نور الله فوضع الله في قلبك و عقلك و وجهك نورا و جعلك الله نور قلبي و حياتي...مثل اليوم قسم الله لي أحب أرزاقي وأجملها، مثل اليوم ولدت انت لتكون عشقًا لكل أحبائك و فخرا لبلدك و أبا كريما عظيما محبا لي ولإخوتي، وفي مشهد يتكرر كل يوم تتجسد رسالتك في كل طفل صغير بتقابله و أهله يتمنوا يبقي زيك و انت تقولهم "أكيد...هيكون احسن مني"، Happy birthday to the best in me, my all..happiest of birthdays Habibi,



ويحتفل الخطيب غدا الأربعاء بعيد ميلاده الخامس والستين بعد رحلة عظيمة فى الملاعب لاعبا واداريا ورئيسا جعلته من أهم وأشهر اللاعبين فى العالم العربي والقارة الأفريقية ونجم الكرة المصرية الأشهر والأهم عبر تاريخها.