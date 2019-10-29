Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة مؤثرة من ابنة محمود الخطيب في عيد ميلاده الـ 65

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:57 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements
محمد رشاد
وجهت نور محمود الخطيب رئيس مجلس النادى الأهلى رسالة مؤثرة لوالدها فى عيد ميلاده الـ 65 والذى يحل غدا الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر أكتوبر.

وهنأت نور الخطيب والدها بعبارات تحمل الحب والتقدير والإيثار والمودة التى تبرهن على أخلاق بيبو لاعبا ورئيسا، ووالدا أيضا.

وقالت ابنة الخطيب عبر حسابها على فيسبوك :" ياريت أقدر أوقف الدنيا كلها حواليك، ياريت اعرف أبعدك عن اللي متستاهلش تشوفه في حياتك..ياريت اعرف احبك وأحميك علي قد ما تستاهل..ياريت الناس تقدر تشوفك بعيني ياريت يعرفوا ان نجاحك ونجوميتك واسطورتك اللي بيتكلموا عليها ميجوش حاجة من قيمتك الحقيقية".

وتابعت كريمة بيبو :"طول الوقت بحاول ألاقي اشباهك بين الناس اعرفهم وأصاحبهم وأقرب منهم بس اكتشفت انك في الزمن ده انت وبس السند و الصاحب و الونس و الحب و الأخلاق و العشرة و كل حاجة منورة في حياتي".

وأضافت كريمة رئيس الأهلى :"سميتني نور الله فوضع الله في قلبك و عقلك و وجهك نورا و جعلك الله نور قلبي و حياتي...مثل اليوم قسم الله لي أحب أرزاقي وأجملها، مثل اليوم ولدت انت لتكون عشقًا لكل أحبائك و فخرا لبلدك و أبا كريما عظيما محبا لي ولإخوتي، وفي مشهد يتكرر كل يوم تتجسد رسالتك في كل طفل صغير بتقابله و أهله يتمنوا يبقي زيك و انت تقولهم "أكيد...هيكون احسن مني"، Happy birthday to the best in me, my all..happiest of birthdays Habibi,

ويحتفل الخطيب غدا الأربعاء بعيد ميلاده الخامس والستين بعد رحلة عظيمة فى الملاعب لاعبا واداريا ورئيسا جعلته من أهم وأشهر اللاعبين فى العالم العربي والقارة الأفريقية ونجم الكرة المصرية الأشهر والأهم عبر تاريخها.
رسالة مؤثرة من ابنة محمود الخطيب في عيد ميلاده الـ 65
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل سنة وأنا طيب.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده بنشر صورة نادرة

بملابس تنكرية.. إنجي المقدم تهنئ صديقها بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

العربية: واشنطن تدعو مصر والسودان وأثيوبيا لحضور اجتماع حول سد النهضة

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

رفضت القسم على علاقتها بشخصين.. الحكم بشنق مصري قتل زوجته اللبنانية في الكويت

بعد استدعاء سفيره من تل أبيب.. السلطات الأردنية تلقي القبض على مواطن إسرائيلي

بالفيديو.. لحظة انتظار لاعب توتنهام لـ محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب للحصول على قميصه

قرار غير متوقع.. مرتضى منصور يكشف عن خطة الزمالك بخصوص صفقات يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور