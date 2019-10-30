مجلس النواب الأمريكي يطالب بالكشف عن ثروة أردوغان

وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.





وشملت عقوبات مجلس النواب الأمريكي على تركيا حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية لأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروته وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا.





وذكرت وسائل إعلامية أن أعضاء المجلس صوتوا أغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16 صوتا وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونجرس لدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لإنهاء الهجوم على القوات الكردية التي ساعدت القوات الأمريكية في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.





كان مجلس النواب أيد بأغلبية ساحقة قرار يعترف بالإبادة التركية ضد الأرمن، وذلك في صفعة جديدة من الكونجرس الأمريكي ضد النظام التركي.



