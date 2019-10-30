المُحكمة المصرية يارا عاطف تجتاز اختبارات النخبة A بمعسكر الاتحاد الأفريقي في جيبوتي

اجتازت المُحكِّمة الدولية المصرية للكرة النسائية يارا عاطف اختبارات النخبة A واللياقة البدنية خلال معسكر الإتحاد الإفريقى الذى اقيم فى جيبوتى خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ أكتوبر .



واجتازت اختبارات النخبة مع يارا عاطف، محكمتان من تونس ومثلهما من المغرب .



واستقبل السفير المصري فى جيبوتي محمد مصطفى عرفي، المُحكِّمَة المصرية خلال تواجدها بالمعسكر في جيبوتي.



وسابقت المُحكِّمة الدولية المصرية للكرة النسائية يارا عاطف، شاركت في بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت مؤخرا بالمغرب.