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مرأة

طريقة عمل كيكة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:00 م
طريقة عمل كيكة بشكل
طريقة عمل كيكة بشكل جديد
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كيكة بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد للكيكة .

مقادير كيكة بالجبنة :

2 كوب دقيق
3 بيض
1 كوب لبن
نصف كوب زيت
فانيليا
رشة ملح
باكو بيكنج بودر
زعتر جاف
حبة البركة
سمسم محمص
زيتون أسود
حلقات جبنة شيدر كريمي
نصف كوز بسطرمة مفرومة

طريقة تحضير كيكة بالجبنة :

* يضرب في الخلاط البيض والزيت واللبن والجبنة

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح والزعتر والسمسم وحبة البركة والبسطرمة والزيتون

* يضاف خليط البيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

* يصب في صينية مدهونة بالزيت

* توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .
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