مدبولي يشهد توقيع عقد بين الكهرباء واكواباور السعودية لتنفيذ محطة شمسية بكوم أمبو

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع عقد بين وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكواباور السعودية لتنفيذ مشروع محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بموقع كوم أمبو بقدرة ٢٠٠ م، وبنظام BOO، بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار.



وتقدر استثمارات أكواباور، فى السوق المحلية بنحو 3 مليارات دولار منذ عام 2015 وحتى عام 2023 بمشروعات الطاقة المتجددة.



وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات طاقة متجددة فى السوق المحلية بقدرة 3 جيجاوات فى غضون الـ4 سنوات المقبلة، بحيث تكون أكواباور السعودية، أكبر مطور لمشروعات الطاقة المتجددة فى السوق المحلية.



تمكنت الشركة من تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 120 ميجاوات باستثمارات 200 مليون دولار.