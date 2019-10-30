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مرأة

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:56 م
صورة قديمة تجمع إيفانكا
صورة قديمة تجمع إيفانكا و والدها
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رشا عوني
38 عامأ أتمتها اليوم إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أصبحت لها قاعدة شعبية كبرى منذ أن عملت كعارضة أزياء، وحتى انضمت للعمل مع والدها، فهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.

بدأت إيفانكا ترامب عملها كعارضة أزياء وهي بعمر 17 سنة، عام 1997، ومن وقتها اتجهت للعمل مع كبرى الماركات العالمية مثل فيرساتشي، مارك بور وتييري موغلر ، كما حصلت إيفانكا ترامب على بكالوريوس علوم الاقتصاد في عام 2004.

في عام 1997، حازت إيفانكا ترامب على لقب ملكة جمال مراهقات أمريكا المملوكة جزئيا لوالدها، وفي عام 2003، ظهرت في فيلم وثائقي تروي فيه تجربتها كطفلة ضمن واحدة من الأسر الأكثر ثراء في العالم .

وتزوجت إيفانكا ترامب جاريد كوشنرفي 15 يوليو 2009، وهو مالك صحيفة نيويورك واتش، وبعد ارتباطها به، أعلنت إيفانكا في نفس الشهر اعتناقها اليهودية، وأنجبت إيفانكا 3 أطفال من جاريد، واعتادت نشر صور خاصة لأطفالها على حسابها على أنستجرام .
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا
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