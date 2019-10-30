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فن

برعاية هاني وليم.. نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي في سم العقرب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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إسلام غنيم
تعاقد المنتج هاني وليم، مع كل من نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي للقيام ببطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "سم العقرب"، تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

يشار إلي أن مسلسل "سم العقرب" بطولة نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وتأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة.

يُذكر أن آخر أعمال المنتج هاني وليم، فيلم "قسطى بيوجعنى" بطولة هاني رمزي، مايا نصرى، وحسن حسنى، ومصطفى أبو سريع، إنتاج هانى وليم، وإخراج إيهاب لمعي، ويعود به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه "نوم التلات" الذى شاركته بطولته إيمان العاصى، وحسن حسنى، وأحمد جمال سعيد.
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