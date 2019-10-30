برعاية هاني وليم.. نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي في سم العقرب

تعاقد المنتج هاني وليم، مع كل من نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي للقيام ببطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "سم العقرب"، تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.





يشار إلي أن مسلسل "سم العقرب" بطولة نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وتأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة.



