تصاعد أزمة عجز المدرسين بالوادي الجديد.. وأولياء أمور: مستقبل أبنائنا في خطر

أعرب أولياء أمور طلاب معهد بنين موط الازهري بسبب فشل المنطقة الأزهرية في حل مشكلة عجز المدرسين بسبب قرارات شيخ المنطقة الأزهرية بنقل 21 معلما دفعة واحدة الأمر الذي تسبب في تصدع العملية التعليمية بالمعهد.



يقول محمد منصور وكيل مجلس الأمناء بالمعهد، إن قرار شيخ المنطقة الأزهرية بنقل 21 معلما دفعة واحدة من معهد بنين موط قرار غير مدروس بالمرة الأمر الذي أدى إلى وقف العملية التعليمية بالمعهد ولم يراعي مصير الطلاب وخاصة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي .



وأضاف منصور أن شيخ المنطقة الأزهرية أكد أنه سيتم ندب معلمات من المعاهد الابتدائية الإعدادية للتدريس للمرحلة الثانوية، الأمر الذي يتنافى مع المنطق والقانون مما أصاب الطلاب وأولياء الأمور بذهول.



وتساءل العديد من الطلاب كيف لمعلمات الابتدائي أن يقمن بشرح المواد الفقهية, بالإضافة إلى مادة الأحياء وخاصة باب التكاثر بين الإنسان.



وأضاف بدر الدين علي أحد أولياء الأمور, أن المعهد يعد المركزي في مدينة موط, وذو سمعة طيبة وهو المعهد الوحيد الذي يوجد به قسم علمي ويضم طلاب 3 مراكز " بلاط , الداخله , الفرافرة," وخريجو المعهد معظمهم بكليات القمة, فلماذ هذه الهجمة الشرسة من قبل المنطقة الأزهرية التي تهدم الكيان التعليمي بالمعهد.



وأوضح أنه قام بالاتصال بالشيخ أحمد رضوان مدير المنطقة الأزهرية والذي أكد أنه سيحل المشكلة, وتدخل الشيخ عبدالله مدير الإدارة الأزهرية بالداخلة ولكنه لم يأت بجديد مفوضا الأمر لشيخ المنطقة قائلا أرسلوا مذكرات لشيخ الأزهر, وحتى الآن لم يتم وضع أي حلول بل تفاقمت المشكلة ولا يوجد أي مدرس في المعهد لوقتنا هذا .



وتابع وكيل مجلس الأمناء إنه اتصل هاتفيًا برئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل والذي وعد بحل المشكلة خلال 24 ساعة ولم يجد أي جديد حتى الآن ومستقبل الطلاب في خطر.



واستهجن أولياء الأمور من قرار رئيس المنطقة بندب معلمات من المعاهد الابتدائية للتدريس في معهد البنين الثانوي الأمر الذي لا يقبله منطق ولا شرع, رافضين هذا المبدأ وحتى لو اضطروا لمنع أبنائهم من الذهاب للمعهد, واصفين ما يحدث من قرارات هدامة بالمسرحية الهزلية.



وناشد أولياء الأمور والطلاب فضيلة شيخ الأزهر بالتدخل لحل مشكلة المعهد حرصا علي مستقبل ابنائهم الطلاب والا سيتم رفع مذكرات جماعية لرئاسة الجمهورية لمحاسبة كل من يتسبب في هدم العملية التعليمية بالمعهد.