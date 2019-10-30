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أخبار العالم

بطل أمريكي.. ترامب يكرم كلب عملية قتل البغدادي بطريقته الخاصة.. صورة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:51 م
ترامب يكرم كلب عملية
ترامب يكرم كلب عملية قتل أبو بكر البغدادي
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أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أرفق بها صورة كلب استخدمته وحدة عمليات خاصة أمريكية خلال عملية تتبع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم الأحد الماضي.

وعلق ترامب بعبارة "بطل أمريكي"، وأرفق بتغريدته صورة معدلة للكلب وكأنه يقلده بنفسه وسامًا، تقديرًا للدور الذي قام به في عملية قتل زعيم التنظيم الإرهابي.

وسبق لـ ترامب وصف الكلب بـ"الرائع والموهوب"، ونشر صورة له. وأعلن ترامب أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في "المهمة العظيمة" المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله، مضيفا أن اسمه لا يزال طي الكتمان.

ورفض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الكشف عن اسم الكلب، مشددا على ضرورة حماية "هويته" بعد أن "أنجز مهمة استثنائية".

وقال الجنرال مارك ميلي:"لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته"، إلا أن الرئيس الأمريكي كان له رأي آخر، حيث رفع السرية عن صورة الكلب، لكنه لم يفش اسمه.

أعلن في وقت سابق أن كلبا شارك القوات الخاصة في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية، إلا أن ميلي أكد في وقت لاحق أن الكلب العسكري أصيب بجروح طفيفة وعاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.

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