تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال

أعلن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيلة فريقه لمواجهة آرسنال، التي ستحمع الفريقين بعد قليل، على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.



وخلت تشكيلة ليفربول من معظم العناصر الأساسية، حيث يقود خط الهجوم، ديفوك أوريجي بإسناد من رايان برويستر وهيرفي إليوت.



ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو .



وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:



كيليهير، ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين، إليوت، أوريجي، برويستر.

