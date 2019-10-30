وفاء نادر..أمريكي يؤلف كتابًا لتذكير زوجته بقصة حبهما بعد فقدانها الذاكرة

فى واحدة من أغرب الحالات على الإطلاق، انتشر كتاب يحمل عنوان "أعرف أنني أحبك"، كان قد كتبه زوج لزوجته التى أصيبت بفقدان الذاكرة، ليذكرها بقصة حبهما الأسطورية.



وقرر الزوج الوفى الإفدام على هذه الخطوة فى الذكرى الرابعة لزواجهما، حيث أصابتها سكتة دماغية أثناء ولادتها، ودخلت في غيوبة لـ33 أسبوعًا، وبعدما نجت منها بأعجوبة كانت قد فقدت ذاكرتها تمامًا.



وفسر الأطباء ما حدث بأنه تسمم الحمل، حيث يترفع الضغط بصورة ملحوظة، الأمر الذى ينتج عنه جلطة دماغية تؤثر على الذاكرة.



ونشر بالفعل الزوج ستيف كورتو كتاب قصة حبه لزوجته كامرى، فى واحدة من أكثر مواقف الوفاء التى قد نراها حول العالم.

