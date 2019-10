بـ جمبسيوت أسود.. ريا أبي راشد مع أبطال فيلم the good Liar

شاركت رايا ابي راشد صورة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي برفقة بطلي الفيلم الأمريكي The Good Liar، وذلك خلال تواجدها في لندن، وهو ما دفع متابعيها للتعليق عبر صورتها معبرين عن حبهم الشديد لها، متمنين مزيدا من التوفيق في عملها.



وارتدت ريا أبي راشد، جمبسيوت باللون الأسود وبأكمام طويلة بتصميم مميز للغاية، وقد اختارت حذاء باللون الأسود اللامع، وهو ما تلاءم مع إطلالتها بشكل كبير.



فيما تركت رايا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة مميزة، وغير متكلفة، وأبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمنال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



وأكملت رايا ابي راشد إطلالتها ببعض الإكسسوارات الرقيقة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع بعض الخواتم البسيطة.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..





























View this post on Instagram



























I conduct soo many interviews for #ScoopWithRaya every year. Some more special to me than others. Today was one of those special days with a long & fascinating interview with acting legends :) Soooo much talent & wisdom in this picture! 🤩 He was Gandalf & Magneto, she is known for The Queen & Fast&Furious!!!! #ActingLegends #TheGoodLiar #HelenMirren #IanMcKellen #ScoopWithRaya

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on Oct 30, 2019 at 11:30am PDT