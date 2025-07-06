النيران تشتعل في جراج نائب بالجيزة .. والتحريات: مخلفات الخفير السبب

سيطرت قوات إطفاء الجيزة على حريق محدود داخل جراج مملوك لأحد أعضاء مجلس النواب بمدينة أبو النمرس، وذلك بعد اشتعال النيران في كمية من المخلفات.



كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد باندلاع حريق داخل جراج بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، كما انتقل ضباط مباحث أبو النمرس، وتبيّن من الفحص أن الجراج تابع لعضو برلماني، ويضم 31 سيارة خاصة بالسكان، ويقع على مساحة 1000 متر ومحاط بسور.

كما تبين أن الحريق اندلع داخل غرفة صغيرة تحتوي على مخلفات تخص الخفير المسئول عن حراسة الجراج.

وقد تمّت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.