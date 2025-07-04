إطفاء الجيزة تخمد حريق في شقة سكنية بالعمرانية

أخمدت قوات إطفاء الجيزة على حريق اندلع داخل شقة بمنطقة العمرانية، لم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة العمرانية.

دفعت مجيرية أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية حيث انتقلت مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكلفت جهات التحقيقات خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي، بإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر حجم الخسائر التي سببها، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.