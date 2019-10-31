لا نحتاج شهادة أحد.. صائب عريقات يهاجم تركيا بسبب السعودية.. تفاصيل

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المملكة العربية السعودية تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني.



وأضاف عريقات، ردا على وزير خارجية تركيا أن مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين لا تحتاج لشهادة أحد.



وفي سياق منفصل قال عريقات إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تتم، لأنها استحقاق للشعب الفلسطيني، وهي ليس منّة من أحد.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن أي جهة لا تستطيع أن تفرض فيتو على أي شعب، يستطيع حزب سياسي أن يقاطع، ولكن لا يمكن أن يُسمح لأي جهة كانت أن تمنع إجراءها، وبالتالي الرئيس محمود عباس، أعلن عن هذه الانتخابات أمام العالم، لأنها هي الخيار الديمقرطي، ولذلك عندما نختلف، نعود إلى صناديق الاقتراع.



وأعرب عريقات عن أمله في أن ما جاء به حنا ناصر إجابات إيجابية، حتى يتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن من إصدار المرسوم الرئاسي الذي يطلب من لجنة الانتخابات إجراء الانتخابات، والتي تتم بعد 90 يومًا، حسب القانون من إصدار المرسوم الرئاسي.