الأرخص بـ 10 آلاف جنيه.. أغلى 10 تطبيقات للموبايل فى العالم

أصبحت الهواتف الذكية شريكًا أساسيًا للبشر فى حياتهم اليومية، حيث يحملون مكاتب متنقلة فى جيوبهم، ولكى يحصل كل مستخدم أداوته يتوجب عليه تنزيل التطبيقات اللازمة لذلك.



وللوهلة الأولى تعتقد أن كل التطبيقات مجانية، والأخرى تدفع لها رسومًا قليلة للغاية مقابل تحميلها على هاتفك سواء كان آيفون أو أندرويد.



ولكن هل تخيلت من قبل أنك قد تقوم بتحميل واحد من أغلى 10 تطبيقات لموبايلك فى العالم؟ خاصةً بعدما تعرف أن أرخصهمايبلغ سعره 600 دولار أمريكى، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى.



وفيما يلى نستعرض قائمة أغلى 10 تطبيقات للهواتف الذكية فى العالم:



10- Verituner بـ 600 دولار

واحد من أفضل وأدق برامج التحكم فى الأصوات وضبطها، على سبيل المثال البيانو يمكنك بكل بساطة عبر هذا التطبيق، ضبط التوليفة الخاصة بك.



9- BarMax CA بـ 699 دولارا

يتيح لك التعلم عن بعد، خاصةً إذا كنت تعانى من مشكلة ضيق الوقت باستمرار، وكل ما عليك فعله هو اختيار الكورس الذى ترغب فى الحصول عليه.



7- I Am Rich بـ 999 دولارا

لا يفعل أي شيء سوى أن يعرض عليك شاشة بها ألماسة، ويكتب أنك غني لأنك تملك هذا التطبيق، وكان فى السابق لأجهزة آيفون، فقطـ بات الآن لأجهزة أندرويد.



8- VueCAD Pro بـ 999 دولارا

رغم تواجد تطبيقات متاحة على متجرى أبل وجوجل لعرض وتحرير رسومات CAD، إلا أن هذه النسخة توفر بعض المزايا الإضافية ولكن بسعر مرتفع تمامًا.



6- Alpha-Trader بـ 999 دولارا

مصمم للمستثمرين، يعطيهم أسعار الأسهم في الوقت الحقيقي، وينبههم حول الأسعار، كما يلفت نظرهم للعديد من المؤشرات.



5- QSFFStats بـ 999 دولارا

مخصص لمتابعة إحصاءات مباريات كرة القدم الأمريكية لجميع البطولات، ومتاح على أجهزة الآيفون والآيباد.



4- MobiGage NDI بـ 999 دولارا

يفحص قطع الغيار المصنعة والتي تم تجميعها، وله القدرة على إنشاء وتحرير وتشغيل خطط القياس.



3- CyberTuner بـ 800 دولار شهريًا

مصمم لمحترفي البيانو لضبط إعدادات البيانو الخاص بهم، ويقدم مجموعات من الأدوات المهنية التي يمكن تشغيلها بسهولة، ويوفر الدعم الكامل على مدار 24 ساعة.



2- Vip Black بـ 1120 دولارا

يرشدك من أجل الحصول على أسعار حصرية وعروض لحجوزات السفر الجوي والإجازات، ولكن أبرز عيوبه سعره المرتفع.



1- Abu Moo Collection بـ 2400 دولار

نفس فكرة تطبيق I Am Rich، لا يفعل أي شيء سوى أنه يكشف عن ثرائك الفاحش وليس له أى قيمة على الإطلاق، فقط يخبر من حولك بأنك من الأغنياء.