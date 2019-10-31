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منوعات

الأرخص بـ 10 آلاف جنيه.. أغلى 10 تطبيقات للموبايل فى العالم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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كريم جمال
أصبحت الهواتف الذكية شريكًا أساسيًا للبشر فى حياتهم اليومية، حيث يحملون مكاتب متنقلة فى جيوبهم، ولكى يحصل كل مستخدم أداوته يتوجب عليه تنزيل التطبيقات اللازمة لذلك.

وللوهلة الأولى تعتقد أن كل التطبيقات مجانية، والأخرى تدفع لها رسومًا قليلة للغاية مقابل تحميلها على هاتفك سواء كان آيفون أو أندرويد.

ولكن هل تخيلت من قبل أنك قد تقوم بتحميل واحد من أغلى 10 تطبيقات لموبايلك فى العالم؟ خاصةً بعدما تعرف أن أرخصهمايبلغ سعره 600 دولار أمريكى، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى.

وفيما يلى نستعرض قائمة أغلى 10 تطبيقات للهواتف الذكية فى العالم:

10- Verituner بـ 600 دولار
واحد من أفضل وأدق برامج التحكم فى الأصوات وضبطها، على سبيل المثال البيانو يمكنك بكل بساطة عبر هذا التطبيق، ضبط التوليفة الخاصة بك.

9- BarMax CA بـ 699 دولارا
يتيح لك التعلم عن بعد، خاصةً إذا كنت تعانى من مشكلة ضيق الوقت باستمرار، وكل ما عليك فعله هو اختيار الكورس الذى ترغب فى الحصول عليه.

7- I Am Rich بـ 999 دولارا
لا يفعل أي شيء سوى أن يعرض عليك شاشة بها ألماسة، ويكتب أنك غني لأنك تملك هذا التطبيق، وكان فى السابق لأجهزة آيفون، فقطـ بات الآن لأجهزة أندرويد.

8- VueCAD Pro بـ 999 دولارا
رغم تواجد تطبيقات متاحة على متجرى أبل وجوجل لعرض وتحرير رسومات CAD، إلا أن هذه النسخة توفر بعض المزايا الإضافية ولكن بسعر مرتفع تمامًا.

6- Alpha-Trader بـ 999 دولارا
مصمم للمستثمرين، يعطيهم أسعار الأسهم في الوقت الحقيقي، وينبههم حول الأسعار، كما يلفت نظرهم للعديد من المؤشرات.

5- QSFFStats بـ 999 دولارا
مخصص لمتابعة إحصاءات مباريات كرة القدم الأمريكية لجميع البطولات، ومتاح على أجهزة الآيفون والآيباد.

4- MobiGage NDI بـ 999 دولارا
يفحص قطع الغيار المصنعة والتي تم تجميعها، وله القدرة على إنشاء وتحرير وتشغيل خطط القياس.

3- CyberTuner بـ 800 دولار شهريًا
مصمم لمحترفي البيانو لضبط إعدادات البيانو الخاص بهم، ويقدم مجموعات من الأدوات المهنية التي يمكن تشغيلها بسهولة، ويوفر الدعم الكامل على مدار 24 ساعة.

2- Vip Black بـ 1120 دولارا
يرشدك من أجل الحصول على أسعار حصرية وعروض لحجوزات السفر الجوي والإجازات، ولكن أبرز عيوبه سعره المرتفع.

1- Abu Moo Collection بـ 2400 دولار
نفس فكرة تطبيق I Am Rich، لا يفعل أي شيء سوى أنه يكشف عن ثرائك الفاحش وليس له أى قيمة على الإطلاق، فقط يخبر من حولك بأنك من الأغنياء.
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