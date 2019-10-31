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فن

بـ ملابس شتوية.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة جديدة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:37 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بآخر إطلالتها.

وتألقت هنا الزاهد بـ صورة جديدة لها بجاكيت أسود، وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها.

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "القمر طلع ياناس"، "كيوت"، "منوره الدنيا".

يذكر أن أحمد فهمي تزوج من هنا الزاهد منذ أسابيع بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني ثم سافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.
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بـ ملابس شتوية.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة جديدة
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