المنصورة تحصد جائزتي تميز حكومي على مستوى الجامعات المصرية |صور

اعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عن حصول الجامعة اليوم على جائزتين ضمن جوائز التميز الحكومى لعام ٢٠١٩ فى نسختها الأولى.



وأشار إلى أن كلية الطب جامعة المنصورة حصلت على المركز الثالث فى جائزة التميز الحكومى فئة الكليات الحكومية على مستوى جامعات مصر ، فيما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي فى تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الالكترونية التفاعلية .



فيما هنأ منسوبى الجامعة على هذا التميز والتكريم مشيرا أن هذا الإنجاز يعكس جهودا كبيرة بذلك للإرتقاء بمستوى الجامعة من كافة الفئات والقطاعات كما تمنى التوفيق فى المستقبل القريب والحصول على المزيد من الجوائز والتميز وان القادم أفضل.



يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، مما ينعكس أثره على المواطن، للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.