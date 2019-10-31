أول كفيف يتولى منصبًا في جامعة الأزهر: حياتي كلها تفوق.. صور

قال الدكتور وجيه زكريا عمران أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية، إنه أول كفيف في جامعة الأزهر يتولى منصب وكيل كلية على مستوى الجامعة.



وأضاف زكريا لـ صدى البلد، أنه تولى رئاسة قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق عام 2014 ثم وكيلا للكلية في 2017، منوها أنه طوال حياته كان متفوقا في الدراسة.



وتابع: كنت الأول على الجمهورية في الشهادة الإعدادية وكذلك في الشهادة الثانوية القسم الأدبي وأول الدفعة في كلية أصول الدين بالزقازيق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1988م كما حصلت على الدراسات العليا بتقدير ممتاز.



وأشار إلى أن فقدان نعمة البصر لم يعقه عن التميز والاجتهاد ومواكبة التطورات الحديثة قائلا "كنت من أول الذين تعاملوا مع الوسائل الحديثة سواء كان اللاب توب أو الهواتف أو التعامل مع شبكة الإنترنت واستفدت كثيرا من هذا الإحتكاك ودربت غيرى على هذه الأمور".

