صدى البلد يرصد خطوات تصنيع عروسة المولد.. فيديو





وتعتبر عروسة المولد جزءا هاما من طقوس المصريين فى الاحتفال بالمولد النبوى والتى بدأت عملية تصنيعها فى عهد الفاطميين فكانت تصنع من السكر وتلون بالألوان المبهجة وتزين بالأوراق الملونة .



رصدت عدسة «صدى البلد» طريقة وخطوات تصنيع عروسة المولد.



يقول علي فرج العربي صاحب أحد مصانع الحلويات: عروسة المولد هي أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبدأ تصنيعها في العصر الفاطمي واستمرت حتي الآن.



وتابع العربي: "بيتم تصنيع عروسة المولد الحلاوة من السكر الخام فقط حيث يتم وضعه في اناء علي النار ويتم غليه حتي تنصهر جزيئات السكر ثم يتم صب السكر المنصهر في القوالب الخشبية ثم يتم تفريغ الزيادات من القالب الخشبي ثم يترك ليجف ثم يتم فك القالب الخشبي واخراج العروسة منه ثم يتم تزويقها بالوان طبيعية".



وأوضح علي فرج العربي ان القوالب الخشبية كان يتم تصنيعها من خشب فلنكات السكك الحديدية ويجب ان يترك القالب في الماء قبل الاستخدام لمدة شهر.



وأشار العربي الى أن عروسة المولد البلاستيك أثرت علي مبيعات عروسة المولد الحلاوة موضحا ان العروسة البلاستيكية موجودة طول العام والعروسة الحلاوة لاتوجد في اي وقت غير المولد النبوي الشريف لذلك تعتبر هي أساس الاحتفال .



وأوضح علي فرج العربي ان اسعار عروسة المولد الحلاوة تتراوح بين 10 جنيهات إلى 100 جنيها تختلف علي حسب الشكل والحجم والوزن .

عروسة المولد النبوي الشريف حافظ صناعها عليها من الاندثار حتى لا تختفي وتحل محلها العروسة البلاستيك الذي انتشرت في الفترة الاخيرة.