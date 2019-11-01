أنغام تتألق بغناء هبدأ مـ الآخر بحفل المنارة بالتجمع .. فيديو





أحيت النجمة أنغام، حفل غنائي مساء أمس الخميس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مع المايسترو هاني فرحات، وسط حضور كامل العدد.وأشعلت أنغام الحفل بغنائها أغنية "هبدأ مـ الأخر"، من ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا، كما قدمت عدد من الأغاني المتنوعة منها "عرفها بيا"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"ياريتك فاهمني"، و"اساميك الكتيرة"، وغيرها.كما تعمل أنغام، على أغاني ألبومها الجديد، واختيار الأغاني به تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة فور الأنتهاء من اختيار الأغاني وتسجيلها.