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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:51 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الروسية 401 المتجهة إلى موسكو ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم، كما تأخرت رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.
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