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حوادث

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:08 م
أماكن الكثافات المرورية
أماكن الكثافات المرورية
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أحمد مهدي
يقدم "صدى البلد" خدمة لقائدي المركبات ومرتادى الطرق لتعريفهم بالطرق والمحاور التى تحمل الكثافات المرورية عن طريق صور خرائط من الاماكن الهامة بالقاهرة الكبري.

وتضم الخرائط اللون الاحمر وهى الطرق التى تشهد كثافات مرورية مرتفعة واللون البرتقالى وهى كثافات متوسطة واللون الاخضر للطرق المفتوحة.

والطرق التى تشهد الكثافات هى الطريق "الدائري، ومحور صلاح سالم، وكوبري 6 اكتوبر، ومنطقة وسط العاصمة، وطريق الاوتوستراد".
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة الكبرى| خدمات
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