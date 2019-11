بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها في الرياض | شاهد

نشرت المطربة نانسي عجرم صورا لها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وذلك خلال إحيائها حفلها في موسم الرياض، وقد عبر متابعيها عن مدى أناقتها، ونعومة إطلالتها.وعلقت نانسي عجرم على إطلالتها ببعض الكلمات، وقالت: Throwback to an unforgettable night at Riyadh Season❤️.. من خلال ليلة لا تنسى في موسم الرياض.وارتدت نانسي عجرم فستانا طويلا باللون الأسود اللامع، وبأكمام طويلة، وبحزام على منطقة الخصرين، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة ومميزة للغاية، واختارت نانسي عجرم بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها ولونهما الجميل بالآي لاينر، والسموكي إيز، فيما وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.واختارت نانسي عجرم بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات فظهرت بقرطين ناعمين باللون الفضي، وقلادة بسيطة من نفس اللون، مع خاتم مميز للغاية.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..