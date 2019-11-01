أحمد السقا وحيدا على أفيش فيلم العنكبوت .. شاهد

حرص "ياسين" نجل الفنان أحمد السقا، على دعم والده قبل عرض فيلمه "العنكبوت" والمقرر له في اجازة نصف العام.





ونشر ياسين أحمد السقا عبر حسابه على إنستجرام، افيش فيلم "العنكبوت" وظهر السقا على البوستر وحيدا ونال اعجاب متابعيه.





يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.





فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.



