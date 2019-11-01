فارقوني لـ ناصيف زيتون تحقق 15 مليون مشاهدة في شهر .. فيديو

حققت اغنية فارقوني للفنان السوري ناصيف زيتون ١٥ مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



الاغنية من كلمات عدنان الامير الحان ادهم توزيع عمر الصباغ.



الاغنية باللهجة العراقية يقدمها ناصيف زيتون لأول مرة وتقول كلمات الاغنية :"فارقوني لا تيجوني ولا اريد اسمع اخبار منكم توصل ولا شي اصلا".



يشار إلى أن الفنان السوري ناصيف زيتون، شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، وقدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.