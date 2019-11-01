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رياضة

النصر يتغلب بهدف نظيف على متذيل دوري الخليج العربي الإماراتي..فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق النصر، فوزه الثالث في دوري الخليج العربي الإماراتي وتمكن من إلحاق الهزيمة بخورفكان على أرضه وبين جمهوره خلال الجولة السادسة من الدورى.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الإسباني الفارو نيغريدو من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة والسبعون من زمن الشوط الثانى معلنًا الهدف الأول لفريقه.

ويعتبر هذا الفوز الثالث لمدرب النصر الكرواتي كرونسلاف الذي تولى المهمة قبل ثلاثة أسابيع خلفًا للبرازيلي كايو .

وبذلك إرتفع رصيد النصر للنقطة العاشرة محتلًا المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى بينما توقف رصيد خورفكان عند نقطتين متزيلًا الترتيب.
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