الفائزة بجائزة معرض القاهرة الدولي للابتكار: يكفينى المشاركة تحت رعاية الرئيس

حرصت محافظة البحيرة على تبنى واكتشاف الموهوبين والمخترعين فى المجال العلمى في كافة المراحل العمرية والعمل على تقديم كافة أوجه الاهتمام والدعم والرعاية لهم ولجميع الموهوبين في شتى المجالات والقطاعات المختلفة وتوفير البيئة والمناخ المناسب لتنمية وصقل تلك المواهب وتنميتها.



حصلت الطالبة شهد محمد صبحى إدريس، طالبة بمدرسة الإرشاد الرسمية لغات بكوم حمادة 16 سنة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجوائز مبتكري المحافظات، ومنحها القائمون على المسابقة مكافاة مالية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة 15 ألف جنيه.



شاركت الطالبة شهد فى مسابقة المبتكرين بمعرض القاهرة السادس للابتكار الذى نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإختراع غسالة صديقة للبيئة، تعمل على توفير الماء والكهرباء والوقت عن طريق إعادة تدويرها، حيث يقوم فلترتها بإستخدام فلتر 7 مراحل وبعد مرورها على الفلتر تقوم بتخزين المياة في الخزان وتستخدمها مرة أخرى .



أكدت شهدت على سعادتها بالمشاركة فى معرض القاهرة السادس للإبتكار الذى نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة قائلة تكفينى مشاركتى بمعرض تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار (إفريقيا تبتكر)، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.



واضافت شهد بأن مشاركتها بالمعرض عادت عليها بالعديد من الفوائد ليس فقط تكريمها ومنحها جائزة ١٥الف جنيه مؤكدة بانها اكتسبت العديد من الخبرات والمهارات ودعمت نفسها بالعديد من المعلومات القيمة من خلال مشاركتها بالمؤتمر والذى شارك به أكثر من 26 دولة ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناحًا .



واكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكريم الطالبة وجميع الفائزين والمبتكرين من أبناء المحافظة وتبنى إبتكاراتهم ومواهبهم، لدعم وتعزيز الفكر الإبتكاري للشباب وتعظم مشاركتهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية .



وكانت محافظة البحيرة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ قد شاركت بجناح الطفل المبتكر، وجناح الإبتكار المجتمعي للأفراد من خلال مشاركة الطالبة محمد صبحى ادريس باختراع غسالة صديقة للبيئة ( الفائز بالمركز الثالث)، بالاضافة إلى ١٢ مشروعا آخرين تضم إبتكارت أبناء المحافظة في مختلف المجالات، ومن المشروعات المشاركة جهاز الكشف عن الحرائق، ورافعة تخفيف الحمل بإستخدام ثقل متحرك، بحث عن كيفية التواصل تحت الماء، وشاحن موبايل بمواد طبيعية بسيطة، ومركب لعلاج تأكل طبقة الأوزون، وفكرة للقضاء على السرطان، ومكنسة بسيطة، وروبوت إردوينو، وتكبير صوت التليفون المحمول بإستخدام دائرة بسيطة بدون أسلاك أو بلوتوث، عمل خلاط من مواد بسيطة، ونظام آمان للمنزل بإستخدام الإنترنت، ومشروعًا للطاقة الشمسية.