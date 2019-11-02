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رياضة

بقيادة كريستيانو.. ساري يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يستعد نادي يوفنتوس، لملاقاة تورينو، في الديربي الذي يقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وأعلن المدير الفني ماوريسيو ساري، مدرب السيدة العجوز، رسميًا تشكيل فريقه الذي يسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الكالتشيو، حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة حتى اللحظة.

وجاء تشكيل يوفنتوس فى اللقاء كالتالي :

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كواردادو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو

الوسط: بيانيتش، ماتيويدي، بينتانكور

الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، رونالدو
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