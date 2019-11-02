بقيادة مدرب الأهلى السابق.. الرجاء يتعادل مع الوداد فى البطولة العربية..فيديو

تعادل فريق الرجاء مع شقيقه الوداد البيضاوى المغربى في مباراة مُثيرة أقيمت بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 من بطولة ملك المغرب محمد السادس، في المباراة التي جمعت الفريقين بكازبلانكا.



وجاء هدف المباراة الأول لفريق الوداد عن طريق إسماعيل الحداد بعد تمريرة رائعة من أيوب الكعبي ليسكن الحداد الكرة الشباك، وتحصل على بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه إحتفالًا بالهدف، وفي الدقيقة 47 نجح فابريسي نجوما في تسجيل هدف التعديل للرجاء بعد صاروخية من منطقة جزاء الوداد، حيث لم يستطع حارس الوداد في التعامل مع الكرة.



وحرص كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الرجاء الحالى، والسابق للأهلى المصري، على مشاركة حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للفريق المغربي في المباراة، ولم يقدم أحداد أي جديد أو إضافة لصالح الرجاء بعد نزوله.





