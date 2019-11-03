عودة السياحة تنعش مرسى علم.. استقبال وفود سياحية من النمسا وإيطاليا بالورود والحلوى

انتعاش السياحة واستقبال الوفود بالورود والحلوى.. هكذا استقبل مطار مرسى علم وفودا سياحية من النمسا وإيطاليا في احتفالية كبرى تتضمن بروتوكول رش المياه على الطائرة بواسطة سيارات الإطفاء واستقبال الركاب بالورود والحلوى.



وشهد المطار هبوط أولى رحلات شركة الخطوط النمساوية وهي إحدى شركات مجموعة لوفتهانزا وعلى متنها 170 راكبا قادمة من فيينا.



وكان اللواء هاني عقاب، رئيس مجلس الإدارة شركة إيماك مرسى علم، أصدر تعليماته لإدارة المطار باستقبال الطائرة باحتفالية تتضمن بروتوكول رش المياه على الطائرة بواسطة سيارات الإطفاء واستقبال الركاب بالورود والحلوى.



وجاء ذلك طبقا لتوجيهات المهندس حسام الخرافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي، بتقديم كل الدعم لتشجيع السياحة وجذب خطوط طيران جديدة من معظم عواصم العالم إلى مطار مرسى علم.



وكان هشام القشاط، نائب مدير المطار، على رأس المستقبلين يرافقه محمد صالح، مدير العمليات، ومدير محطات لوفتهانزا وممثل الخطوط النمساوية وممثلو الجهات الأمنية والحكومية بالمطار.



وقال عماد إمام، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات، إن ذلك فى إطار تنشيط وجذب السياحة من جميع مدن العالم للمطارات المصرية، وذلك من خلال تطبيق معايير السلامة والأمن والتزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يعزز من مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.



كما استقبل مطار مرسى علم، أولى رحلات شركة "إيزي جيت" للطيران، أكبر شركات الطيران العالمية، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها وفد سياحي كبير، استجابة للدعوة التي قدمتها شركة "ايماك مرسى علم" للمطارات بتسيير رحلاتها إلى مطار مرسى علم لأول مرة.



وقررت شركة "ايزي جيت" تسيير ثلاث رحلات أسبوعية من ميلانو والبندقية بإيطاليا ورحلة من برلين بألمانيا.



وقال عماد إمام، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة "ايماك مرسى علم" لتشغيل وإدارة المطارات، إن اللواء طيار هاني عقاب، رئيس مجلس إدارة "ايماك للمطارات"، وجه باستقبال الرحلة الأولى ببروتوكول رش المياه على جسد الطائرة فور وصولها المطار احتفالًا بالتشغيل، وحرص فريق العلاقات العامة بالمطار على استقبال الركاب السياح القادمين على متن الرحلة بالورود وتوزيع التورتة على الركاب ابتهاجا وترحابا بهم داخل صالة الوصول، وكان في استقبال الرحلة الكابتن هشام القشاط، نائب مدير المطار، وممثلو شركة "ايزي جت".

