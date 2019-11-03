ضبط 6 قضايا تهريب وقضيتين مخدرات بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع –سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- حديد خردة- شيشة إلكترونية بمشتملاتها) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (266,750 جنيه).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية تهريب، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 2 قضية تهريب مواد مخدرة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 58 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، عدم حمل تحقيق شخصية، نصب)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1621 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 209 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط قضية متنوعة .



