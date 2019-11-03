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أخبار البلد

وزير الأوقاف: نتعاون مع جميع الجهات للوصول لوعي مستنير

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:06 م
الاوقاف
الاوقاف
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محمود ضاحي
بدأت وزارة الأوقاف، لقاءً موسعًا لجميع رؤساء وأعضاء اللجان العلمية والمتخصصة الـ12 بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، بحضور شخصيات دينية رفيعة المستوى من بينهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وأوضح مختار جمعة، أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتدريب مدرسي التربية الدينية من الأمور شديدة الأهمية، حيث يتم دراسة خمسة كتب، منها مفاهيم يجب أن تصحح، وفقه الجماعة، لافتا إلى أن هذه الدورة ستكون شهرية.

وأضاف: هدفنا التحول من الاستنارة الفردية إلى الجماعية، لذا نتوسع في التعاون والشراكات لأن الأمر لن يتم على أكمل وجه بوزارة الأوقاف وحدها وإنما بتعاون جميع الجهات»، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والمطلوب هذا المستوى من الوعي المستنير، والتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعب ومجتمع ودولة وأمة.

وأكد أن ذلك يحتاج الوصول للناس في القرى والنجوع والمصانع ولكل طبقات الشعب، بحيث تحدث توعية واستنارة بشكل صحيح، ثم نتجاوز حدود القُطر المصري إلى خارج مصر؛ لأن ما يحدث في دولة تتأثر به دولة أخرى وذلك لوضع خطة العام العلمية والبحثية للمجلس مع بدء أعمال تلك اللجان للعام الجديد.
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