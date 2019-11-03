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رياضة

طعنات مميتة.. مقتل مصفف شعر كريستيانو رونالدو في فندق بـ سويسرا.. تفاصيل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:11 م
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية برتغالية عن مقتل ريكاردو ماركيز فيريرا، أحد أشهر مصففى الشعر في العالم، في أحد فنادق مقاطعة "ألبيسريدين" التابعة لمدينة "زيوريخ" السويسرية.

وعثر عامل نظافة في فندق سويسري، الجمعة الماضي، على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن أحد عمال النظافة في أحد الفنادق السويسرية عثر على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، بعدما تعرض لطعنات نافذة أودت بحياته.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما بأنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة.

وأبلغ عدد من نزلاء الفندق أجهزة الشرطة عن صوت ضجيج يأتي من غرفة المصفف القتيل.
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