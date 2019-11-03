في 9 شهور.. أرامكو السعودية تربح 68 مليار دولار

أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وأن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار خلال نفس الشهور.



بدأت الشركة الأعلى قيمة في العالم في نفس اليوم طرحها العام الأولي لتعلن عزمها الإدراج بالبورصة المحلية، والذي يأتي مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية، وقالت أرامكو عند إعلان الإدراج بالبورصة السعودية إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج يحق لهم الحصول على أسهم مجانية.





أرامكو تطرح أسهمها للبيع على شريحتين



قالت شركة أرامكو إن الطرح سيكون على شريحتين ولكنها لم تضع إطارًا زمنيًا أو تحدد كم سهم ستبيعها، وأضافت شركة أرامكو أن أحد الشريحتين ستكون للمستثمرين من المؤسسات والآخر للمستثمرين الأفراد، وأن المملكة مصممة على الإدراج مهما يكن.



أكدت الشركة في بيان أن النسبة المئوية للأسهم التي ستباع وسعر الشراء يتحددان بعد فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، ويأتي تأكيد بيع أسهم بشركة النفط السعودية بعد نحو سبعة أسابيع من هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية ليهبط إنتاجها، ويستهدف الطرح الأولي للشركة الأعلى ربحية في العالم إعطاء دفعة للإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



- الطرح الأولى لجمع المليارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة

وتضم الإصلاحات جمع المليارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة التي أوضح تأثير هجمات 14 سبتمبر على إنتاجها النفطي اعتمادها على الخام.



وأعلنت أرامكو في بيانها اليوم عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها، وأوردت قناة العربية اليوم نقلا عن مصادر أن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر المقبل.



وقالت أرامكو إن هيئة السوق المالية السعودية أصدرت استثناء لمؤسسات الاستثمار الأجنبية غير الموجودة داخل المملكة للاكتتاب، وسيحق للمواطنين السعوديين المكتتبين الحصول على أسهم مجانية عند إعلان الإدراج المتوقع يوم 20 أكتوبر ولكنه تأجل لاستقطاب مستثمرين رئيسيين.



وتعتمد السعودية على توافر الائتمان السهل للمستثمرين الأفراد والمساهمات الكبيرة من السعوديين الأثرياء لتيسير إتمام الصفقة وجمع المبلغ المطلوب، رغم أن ولي العهد حدد بمطلع 2016 تقييما للشركة يصل لتريليوني دولار إلا إن قيمة أرامكو 1.5 تريليون دولار.



ودفع تنامي مكافحة تغير المناخ واستخدام تقنيات جديدة تراعي البيئة، بعض مديري الصناديق بالولايات المتحدة وأوروبا، للابتعاد عن النفط والغاز.