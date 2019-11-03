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مرأة

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة إليسا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة بفستان جريء.

ظهرت إليسا بفستان أحمر طويل واكمام مفتوحة وطويلة ومكشوف من الجنب ومن الصدر، واعتمدت مكياجا أنيقا وتسريحة بسيطة وهادئة.

والتقطت إليسا الصورة تظهر اطلالاتها بالكامل وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشر صورتها وكانت ابرزها: "جميلة لبنان" وكتبت اليسا تعليقا على الصورة "cannot get over the beautiful concert ".




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