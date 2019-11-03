بعد غياب طويل.. وصول تركي آل الشيخ إلى القاهرة.. اعرف سبب الزيارة

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصوله إلى مصر قادما من السعودية، بعد تغيبه عنها طوال الفترة الماضية.



وكتب تركي آل الشيخ عبر صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلت مصر.. جو رائع وجميل جدًا … تنصحوني اتفسح فين؟".



ومن المقرر أن يزور تركي آل الشيخ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد انتهاء الأزمة بين الطرفين وتنازل تركي آل الشيخ عن جميع القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة الأهلي وكل شخص قام بالتجاوز في حقه خلال الفترة الماضية.



وقال مصطفى يونس كابتن منتخب مصر والأهلى السابق، إن تركي آل الشيخ محب للأهلى وأخطأنا في حقه عندما تمت إهانة والدته، مما أدى إلى غضبه وتوجهه إلى نادي الزمالك وموله، وتعاقد لهم على 3 صفقات مهمة.



وأضاف يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تركي آل الشيخ من ضمن جمهور النادي الأهلي، ويستحق الشكر بعد أن سامح في الإهانة التي وجهت إلى أمه، وما قاله في حق الأهلى أنه عصابة يستوجب الاعتذار.



وأكد أن جميع الأطراف أخطأت في أزمة النادي الأهلي، وهم مجلس إدارة وجمهور الأهلي، وتركي الشيخ، والجميع يجب أن يعتذر فكل من أخطأ عليه الاعتذار.



وكشف يونس: "هناك أشخاص لا تريد أن يدعم تركي آل الشيخ نادي الأهلي اللي بيحبه، ولما اتعرضت عليه عضوية نادي الزمالك رفضها".



واستنكر مصطفى يونس كابتن مصر والأهلى السابق أن يكون نادي كبير بحجم الأهلي وتاريخه لا يمتلك ملعب يلعب عليه.



وقال مصطفى يونس، كابتن مصر والأهلي السابق، إن الأهلي أكثر المتضررين من توقف الدوري الممتاز خاصة أن المباريات الرسمية تزيد من المهارات الفنية للاعبين فقط وليس المعسكرات.