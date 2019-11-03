هل هرب خارج الجزائر؟.. أول ظهور لـ بوتفليقة منذ تنحيه عن الحكم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، اليوم الأحد، صورة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أثارت تساؤلات حول هروبه خارج البلاد، في أول ظهور علني له منذ تنحيه عن السلطة في شهر أبريل الماضي وسط احتجاجات شعبية عارمة.



وظهر بوتفليقة في الصورة وهو يجلس إلى جانب كرسي متحرك، فيما قال نشطاء إنها التقطت له في رواق أحد المستشفيات الأجنبية خارج البلاد.



ولم يحدد النشطاء الدولة التي حط فيها حاكم الجزائر السابق الرحالَ، إلّا أنه كان كثير التردد على "مشافي" فرنسية وسويسرية، خلال فترة حكمه.

