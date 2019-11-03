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رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:30 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسرى غازى
اختتم المنتخب الأوليمبى اليوم تدريباته فى معسكره بالعين السخنة بتدريب قوي استعدادا للقاء الافتتاح الجمعة المقبل أمام مالي في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 الى 22 نوفمبر الحالي وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن ينتقل معسكر المنتخب الأولمبي إلى القاهرة صباح الغد ويؤدي مرانه المسائي على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة.

جاء مران اليوم في منتهى القوة والإثارة وشهد تقسيمة بين فريقين لمدة ساعة على شوطين اطمأن خلالها الجهاز الفني على مدي استيعاب اللاعبين خلال الأيام الماضية للتدريبات التكتيكية.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي رضاه عن المستوى الذي وصل إليه اللاعبون بعد انتهاء المرحله الثانية من الإعداد قبل الدخول في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى انه أصبح لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف وهو الوصول للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.

وأضاف غريب أنه رغم أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي منتخبات الصف الأول في أفريقيا وتضم لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية الا ان ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة ولا ينقصهم الا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود.

وأشاد غريب بالتزام اللاعبين داخل المعسكر، مؤكدا أن هذا الجيل بإذن الله سيكون مستقبل لكرة القدم المصرية.

وشدد المدير الفني على ان المعسكر يستمر مغلقا في القاهرة حيث أن الأيام القليلة القادمة تحتاج تركيز كبير والعمل في هدوء كما حدث في معسكر السخنة.

وجدد المدير الفني دعوته لجماهير كرة القدم المصرية بضرورة التواجد في ستاد القاهره لمؤازرة اللاعبين وسيكون المنتخب عند حسن الظن.
المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور
المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور
المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور
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