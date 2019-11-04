الفرصة الأخيرة لأصحاب هذا الهاتف.. حدثوه فورًا قبل أن يغلق للأبد

كررت شركة "آبل" تحذيرها لمستخدمي iPhone 5، بضرورة تحديث هواتفهم لإصدار جديد من نظام التشغيل iOS، كي لا يفقدون الوصول إلى الميزات الرئيسية عبر الإنترنت.



ففي حالة عدم تحديث الهاتف خلال هذه الساعات سيحرم أصحابه من إمكانيات عديدة بما في ذلك البريد الإلكتروني وتصفح الويب ومتجر التطبيقات و iCloud النسخ الاحتياطي والتخزين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



تقوم الشركة الأمريكية بإرسال تنبيهات بملء الشاشة لمستخدمي iPhone 5، حنى يتثنى لهم القيام بتحديث الهاتف اليوم بنظام ios 10.3.4 ، فتعتبر الساعات القليلة القادمة هي الوقت الأخير لتحديث الهاتف وبعدها لن يتمكن المستخدمون من تحديث هواتفهم من هذا الطراز.



فالأجهزة القديمة مثل iPhone 5 ، التي لا تتلقى تحديثات منتظمة جديدة من Apple - قد تواجه صعوبات دون تحديث iOS الذي تم إطلاقه خصيصًا لحل المشكلة. بعد تثبيت نظام التشغيل iOS 10.3.4 ، ستضمن Apple أن وظيفة GPS والساعة ستستمر في العمل كما هو الحال دائمًا.



ولكن الفشل في تثبيت التحديث في الوقت المحدد قد يؤثر بشكل كبير على أداء جهاز iPhone الخاص بك بسبب خطأ في التصنيع. لا يقتصر الأمر على iPhone 5 أيضًا ، كما ستتأثر أجهزة Apple الأخرى - مثل الجيل الرابع من iPad - بهذا التغيير ، ولكن من المتوقع أن تفقد إمكانية الوصول إلى وظائف GPS فقط.