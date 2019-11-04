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محافظات

غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
رئيس الحي اللواء
رئيس الحي اللواء خالد عقل خلال الحملة
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بالقاهرة حملة انضباطية مكبرة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد عقل أن الحملة شملت غلق وتشميع كافية بشارع الرشيدى بالشيراتون لإدارتة بدون ترخيص ورفع الاشغالات منة وازالة الاعلانات المخالفة بة ، كما تم اعادة غلق وتشميع مقهى بشارع الرشيدي بالشيراتون ورفع الاشغالات منة ، ورفع اشغالات عربة فول من شارع خالد بن الوليد مع شارع الرشيدي.

كما تم رفع اشغالات عربة فول بشارع خالد بن الوليد بجوارمحطة المياة وكذلك رفع اشغالات كشك بشارع خالد بن الوليد مع شارع الرشيدى ، كما تم تحرير 6 محاضر تالف رصف و تحرير 5 محاضر بيئة
و 8 محاضر ادارة بدون ترخيص و 10محاضر اشغال طريق.

وأكد اللواء خالد عقل أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة والعرض على النيابة العامة والاستمرار فى الحملات تفعيلا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية لإعادة الإنضباط بالشارع.

رافق رئيس الحي في الحملة ممثلي شرطة المرافق وقسم شرطة النزهة والاشغالات والمحلات والاسكان والرصد البيئي ومسؤلى المربعات.
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
غلق الكافيهات المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بالنزهة .. صور
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