الإعلان عن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠.





ونوه التقرير إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى بلغ ٢٤٨٦٤ ، منهم ١٤٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧،٢٪؜ و ١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢،٨٪؜ .





هذا ، وسوف يتم تلقى الطعون وفحصها اليوم الاثنين ٤ نوفمبر، وتعلن قوائم الكشوف النهائية الثلاثاء ٥ نوفمبر.



