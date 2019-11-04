Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الإعلان عن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
اتحاد الطلاب
اتحاد الطلاب
Advertisements
قسم التعليم
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ونوه التقرير إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى بلغ ٢٤٨٦٤ ، منهم ١٤٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧،٢٪؜ و ١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢،٨٪؜ .

هذا ، وسوف يتم تلقى الطعون وفحصها اليوم الاثنين ٤ نوفمبر، وتعلن قوائم الكشوف النهائية الثلاثاء ٥ نوفمبر.

ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق ٧ نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء،على أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا.
الإعلان عن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات
الإعلان عن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية غدا.. جامعتا القاهرة وعين شمس تستعدان بتشكيل لجان مشرفة.. والتعليم العالي: دورها ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية

التعليم العالى تعلن تفاصيل اليوم الأول من انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة حلوان.. إقبال كبير على سحب استمارات التقديم في انتخابات اتحاد الطلاب

تعرف علي مواعيد انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. إقبال كثيف على انتخابات اتحاد الطلاب فى جامعة حلوان...825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ...1204 طلاب يتقدمون للترشح بجماعة المنيا

تعديلات بجدول الانتخابات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوي.. تعرف عليها

الجامعات اليوم.. تعديلات بجدول الانتخابات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوي.. الأزهر: السخانات محظورة داخل المدينة.. وفصل وجبتي العشاء والإفطار مرهون برغبة الطلاب

ترشيحاتنا

ميزة جديدة تنضم لقائمة مميزات الواتساب.. تعرف عليها

إذا قمت للصلاة فاحرص على 6 أمور .. الإفتاء تكشف عنها

أب يضرب طفلتيه بوحشية أمام مدرسة بحائل السعودية.. فيديو

محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019 .. فيديو

بعد تصريحات مرشد إيران..بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو

مصطفى فهمي يهاجم الخطيب لمنحه الرئاسة الشرفية لـ تركي آل الشيخ..فيديو

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

شاهد.. أغلى فستان زفاف 2020 مرصع بالذهب

محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

أهم الأخبار ..سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة أحمد سعد.. جنش يبكي على الهواء..ترامب يطلب هوية مسرب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

بـ توب أسود.. مي سليم تشعل إنستجرام بجمالها

بملابس شتوية.. دينا تتألق بإطلالة كاجوال فى كوريا