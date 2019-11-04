الإعلان عن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى بلغ ٢٤٨٦٤ ، منهم ١٤٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧،٢٪ و ١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢،٨٪ .
هذا ، وسوف يتم تلقى الطعون وفحصها اليوم الاثنين ٤ نوفمبر، وتعلن قوائم الكشوف النهائية الثلاثاء ٥ نوفمبر.
ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق ٧ نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء،على أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا.